Wiele mówiło się o tym, że praca w Chinach może odbywać się w bardzo trudnych warunkach. Już wcześniej państwo to wskazywano jako miejsce, w którym wykonywanie pracy wcale nie należy do marzeń. Jeżeli ciężko Wam w firmie, gdzie macie nudne projekty, wymagającego szefa lub po prostu – nie ma w niej „owocowych czwartków”… uświadomcie sobie, że może być dużo, dużo gorzej.

Twój iPhone od Apple może być owocem przymusowej pracy. Jak się z tym czujesz?

Ja bym czuł się z tym naprawdę źle. Dokumenty, do których dotarła organizacja Tech Transparency Project wskazują jasno: u jednego z dostawców komponentów, ściśle należącego do łańcucha produkcyjnego Apple (i to w ujęciu długoterminowym) dochodzi do poważnych nadużyć. Lens Technology, bo o tej firmie mowa miała „otrzymać” (jak źle to brzmi…) całą rzeszę Ujgurów do przymusowej pracy. Wszystko to ma się odbywać w regionie Xinjiang. Na rewelacje organizacji Tech Transparency Project oraz zainteresowanie The Washington Post (to medium jako pierwsze podało informacje o nadużyciach) odpowiedział Josh Rosenstock z Apple:

Wykrywanie przypadków pracy przymusowej jest częścią każdej przeprowadzanej przez nas oceny dostawców, w tym niezapowiedzianych audytów. Te praktyki te obowiązują w całym łańcuchu dostaw, niezależnie od miejsca pracy i lokalizacji. Każde naruszenie naszych zasad ma natychmiastowe konsekwencje, włącznie z ewentualnym rozwiązaniem umowy. Jak zawsze koncentrujemy się na tym, aby wszyscy byli traktowani z godnością i szacunkiem, a my nadal będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić pracowników w naszym łańcuchu dostaw.

Źródło: TWP (tłum.)

Apple nie schowało więc głowy w piasek, ale i nie wypowiedziało się na temat tego, co dzieje się w Lens Company. Ostrożnie – zapewne z powodu tego, że jest to jeden z najdłużej współpracujących z gigantem oraz jeden z największych partnerów. Wszystko to zapewne powoduje, że pracownicy Apple odpowiadający za relacje z partnerami oraz PR są raczej powściągliwi w ocenach.