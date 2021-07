Kup teraz, zapłać później – w kilku ratach. Tak ma wyglądać nowa usługa Apple Pay Later

Apple Pay Later – odroczone płatności mają trafić do posiadaczy Apple Card

Nowa opcja Apple Pay Later ma pozwolić robić zakupy (także lokalnie), które rozłożone będą na raty. Nieoprocentowane — jeśli zostaną spłacone w ciągu dwóch miesięcy w czterech ratach — ta opcja ma nazywać się Apple Pay in 4. Drugim wariantem z odroczonymi płatnościami ma być opcja z oprocentowaniem, ale rozłożona na więcej rat i na dłuższy czas. Ile dłuższy? Jak wiele rat? Jak duże oprocentowanie? Tego jeszcze nie wiadomo.

Apple chce być wszędzie — i przywiązywać do siebie użytkowników mocniej, niż jakakolwiek inna korporacja?

Apple wciąż kojarzone jest przede wszystkim jako firma tworząca urządzenia elektroniczne. No i faktycznie: iPhone’y, Macbooki, iPady, AirPodsy — mimo upływu lat to one pozostają obecnie elementami ich portfolio zapewniającymi największe przychody. Z każdym raportem finansowym giganta z Cupertino widać jednak, że sekcja usług rośnie bardzo dynamicznie — a takowych stale u nich przybywa. Od Apple Music, przez Apple TV+, Apple Arcade, na chmurze i opcji finansowej jaką jest karta kredytowa kończąc. Karta kredytowa która, przypomnijmy, działa tylko w obrębie ich ekosystemu usług i urządzeń, dlatego przesiadka z iPhone’a na Androida dla wielu z zadłużeniem na niej może okazać się nie do przeskoczenia. Apple konsekwentnie chce od siebie uzależniać i robi co tylko w ich mocy, by porzucenie ich rozwiązań było tak trudne, jak tylko się da. I patrząc na to ilu mają użytkowników i jak radzą sobie na tle rynkowej konkurencji, można chyba powiedzieć, że idzie im to całkiem nieźle. A usługa Apple Pay Later będzie po prostu dalszym rozwijaniem tego, do zaproponowali kilka lat temu — skoro pozwalają użytkownikom Apple Card w ten sposób spłacać komputery i iPady, to dlaczego mieliby nie wspomagać ich w innych kredytach.