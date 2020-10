Apple Arcade za darmo? Co z tego: firma łamie zasady, z których skrupulatnie rozlicza innych

Użytkownicy którzy kupili nowego iPhone’a, iPada, iPoda Touch, Apple TV albo Maca mogą cieszyć się trzema miesiącami darmowego dostępu do usługi Apple Arcade. To świetna usługa której stałym klientem jestem od samego początku, bardzo cenię sobie tamtejszą bibliotekę i dostęp do naprawdę solidnych tytułów premium — bez mikropłatności i reklam. Dotychczasowe komunikaty i oświadczenia najwyraźniej okazały się dla Apple niewystarczające. Firma zaczęła spamować użytkowników iPhone’ów 12 którzy nie są zapisani do Apple Arcade zasypywać powiadomieniami push wprost na ich ekrany (wielokrotnie), a na dokładkę potrafią jeszcze zaserwować maile. Można się zdenerwować, co?

Oh in case the 6 times I was notified on device about it weren’t enough, here is also an email about it https://t.co/NaKy1W3ms4 pic.twitter.com/Tqa8ojzWNs — Sébastien Page (@SebastienPage) October 28, 2020

Ale poza tym że bombardowanie komunikatami irytuje użytkowników, jest jeszcze… niezgodne z zasadami App Store’a z których Apple jest tak dumne. I w przypadku firm trzecich kurczowo trzyma się ich egzekwowania. Najwyraźniej to ich piaskownica i ich zabawki, więc zasady o tym że powiadomień push „nie można używać do reklamowania, promocji i innych bezpośrednich celów marketingowych” ich nie obowiązują. Dlatego mogą sobie wysyłać ich ile zechcą, irytując tym samym użytkowników, a po kolejnej odmowie przypominają jeszcze o tej świetnej ofercie.

…czego zresztą nie czynią po raz pierwszy. Kto korzysta ze sprzętów Apple dłuższą chwilę prawdopodobnie miał okazję otrzymać powiadomienia o darmowym okresie próbnym Apple Music. Słabo — jako pierwsi strażnicy moralności w świecie technologii powinni świecić przykładem, a tymczasem firma nie do końca gra fair. Prawdopodobnie przedstawiciele firmy nigdy nie zabiorą głosu w temacie, ale jeżeli by im się zdarzyło to już widzę wymówki pokroju tej, że Apple Arcade to nie aplikacja, a usługa – więc wszystko jest dobrze i można się rozejść ;).