Apple zaoferuje lepszą jakość dźwięku, ale żadne z ich słuchawek nie potrafią jej obsłużyć

Jako ciekawostkę dodam, że bezstratna jakość dźwięku zarezerwowana jest dla abonamentowej usługi muzycznej Apple i nie dotyczy utworów czy albumów kupionych w iTunes.

Apple just confirmed to me that lossless audio is *exclusive to Apple Music.* Subscription required.

There won’t be an option to purchase tracks or albums in that quality, nor will it be offered with iTunes Match.https://t.co/cyauzlLd9a

