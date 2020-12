Apple Airpods Max sklejone i trudne do naprawy. Co straszne, niektórym to nie przeszkadza

Nie tak dawno temu Apple zaprezentowało nowy model słuchawek nazwany Airpods Max. Ich oczywistym wyróżnikiem jest wokółuszna konstrukcja, która pozwala zastosować większe przetworniki, w oczywisty sposób podnosząc tym samym jakość dźwięku. Jednak zarówno forma, jak i cena słuchawek skłoniły użytkowników bardziej do żartów z nowego produktu, niż do podziwiania go. Zwłaszcza, że Apple nie ma raczej szans na „zrewolucjonizowanie” rynku słuchawek wokółusznych, ponieważ jest na nim zbyt dużo bardziej doświadczonych graczy. To, co jednak przykuło moją uwagę, to wygląd nowych słuchawek. O ile w przypadku iPhone’ów, Apple Watchy czy zwykłych Airpodsów jakoś można jeszcze usprawiedliwić fakt, że są one sklejone na stałe, a w niektórych przypadkach – nienaprawialne. W końcu mamy tam mało miejsca i śruby czy klipsy zabierałyby cenną przestrzeń. W Airpods Max miejsca jest dużo. A i tak są łączone na mocny klej.

Apple Airpods Max – jaki jest cel użycia kleju?

iFixit, jak to ma w zwyczaju, zabrało się za rozbiórkę nowych Airpodsów. Firma nie znalazła w nich niczego, czego byśmy się nie spodziewali. Mamy tu po jednej baterii w każdej słuchawce, 40 mm drivery audio i osiem mikrofonów, służących do poprawnego działania ANC. To, co jednak najbardziej zwróciło uwagę specjalistów, to to, że pomimo iż osłona głośnika pod nausznikiem jest przykręcana, to zarówno ona, jak i dużo innych elementów w środku jest przytwierdzonych na mocny klej. iFixit musiało podgrzać słuchawki, by móc dokonać pełnej rozbiórki, co oznacza, że próba ewentualnej naprawy będzie mocno utrudniona. Moje pytanie w tym momencie brzmi – dlaczego? Patrząc po zdjęciach wnętrza słuchawek nie widzę powodu, dla którego wewnątrz miałby być zastosowany klej. Airpods Max nie są bowiem wodoszczelne, ani też klej nie służy poprawy właściwości akustycznych.