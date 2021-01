Więcej abonamentów Apple. Na jakie usługi firma będzie będzie nas chciała naciągnąć?

Według analityków Apple przygotowuje kolejne pakiety subskrypcji. Jakich abonamentów możemy spodziewać się w najbliższych latach?

Analitycy z firmy Loup Ventures twierdzą, że wkrótce Apple znacznie poszerzy swoją ofertę usług „Plus”. Bo tak wyglądają dotychczasowe subskrypcje: mamy Apple TV+, (w Polsce nie mamy, ale w ofercie Apple są także) Apple News+ czy Apple Fitness+. I jeżeli wierzyć ich analizom, wkrótce mielibyśmy doczekać się także Podcastów Plus, Giełdy Plus, Mail Plus, Map Plus oraz… Zdrowia Plus. Czego można byłoby się po nich spodziewać? Audycji na wyłączność, usług finansowych, zaawansowanych opcji związanych z pocztą e-mail i innych bonusów, których próżno szukać w dostępnych w obrębie ekosystemu za darmo aplikacjach. W 100% pokrywa się to z informacjami, które docierały do nas już wcześniej. Pytanie pojawia się tylko w kontekście tego, czy treści które zaoferuje klientom Apple będą na tyle atrakcyjne, że ci będą chcieli za nie płacić?

Bo szczerze mówiąc — jakkolwiek nie doceniałbym treści dostępnych w Apple TV+, to jest ich na tyle niewiele, że zakup miesiąca abonamentu rocznie w zupełności by mi wystarczył, by nadrobić wszystko co nowego pojawiło się tam w ostatnim czasie. I gdyby nie to, że usługa dostępna jest w Apple One, tak bym właśnie robił — stały dostęp jest mi kompletnie zbędny. Apple Arcade to trochę inna bajka — to abonament który opłacam od samego początku. No i rozumiem, że dostęp do nagrywanych na wyłączność podcastów może być kuszący (co pokazują zresztą patreony i patronite’y ich twórców, którzy często wspierającym oferują dodatkowe treści), ale abonament za więcej funkcji w aplikacji mailowej? Apple musiałoby stanąć na rzęsach, by przebić taki Airmail, bo obecnie obie te aplikacje dzieli przepaść. No cóż – poczekamy, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy efektów i tego, jakie jeszcze Plusy zobaczymy.

