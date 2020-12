Od słuchawek po komputery. Tych nowości Apple spodziewamy się w najbliższych tygodniach

14-calowy Macbook Pro z M1 — najbardziej wyczekany komputer

14-calowy Macbook Pro to chyba najbardziej wyczekiwany komputer od Apple. Informacje na jego temat napływają zewsząd od wielu lat. Miał być takim „mniejszym bliźniakiem” 16-calowego MBP. Dzięki zmniejszeniu ramek — bez konieczności powiększania całej konstrukcji, użytkownicy mieli otrzymać większy ekran. Z intelowskimi procesorami takiego sprzętu się nie doczekaliśmy, ale zmierza do nas taki komputer z M1. Nie mogę się doczekać — mam cichą nadzieję, że nareszcie będzie to model z czterema portami USB typu C. Na tę chwilę nawet MBP są w wariancie z dwoma — co skutecznie powstrzymuje mnie przed pożegnaniem się z Intelem.

Apple TV: niech gry z Apple Arcade nareszcie działają jak należy

Apple TV nie doczekało się odświeżonej wersji od lat. I szczerze — wyczekiwałem tej niepozornej zapowiedzi na każdej konferencji, którą Apple przygotowało w tym roku. Czekałem i się nie doczekałem — a jednak od 2017 roku sporo się w technologii zmieniło i dostępna w sprzedaży przystawka do TV Apple średnio radzi sobie z nowymi grami. Jest na tyle źle, że wiele produkcji z ich abonamentu Apple Arcade radzi sobie… po prostu słabo. 2021 ma jednak ten stan rzeczy odczarować — wkrótce rzekomo mamy doczekać się nowej przystawki, napędzanej znacznie szybszym procesorem i z większą ilością miejsca na nasze gry i aplikacje.