app2U: zakup ubezpieczenia jeszcze nigdy nie był szybszy i wygodniejszy!

Szczególnym przypadkiem jest ubezpieczenie rowerowe. Tutaj ubezpieczyciel w okresie ochrony daje możliwość zmiany miejsca ubezpieczonego sprzętu. W opisie usługi czytamy:

(…) przy zakupie pakietu Kradzież roweru, jeżeli będziesz zmieniać miejsce postoju roweru, w czasie, kiedy świadczymy ochronę – pamiętaj, żeby ponownie wykonać jego zdjęcie przez aplikację. Zwróć uwagę, aby na zdjęciu było widoczne, że rower jest przypięty właściwym zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym.

Biorąc pod uwagę prawdziwą plagę kradzieży rowerów — doskonale rozumiem właścicieli, którzy robią co tylko w ich mocy, by zminimalizować straty. Odpowiednie zabezpieczanie to jedno, ale jak wiadomo – przezorny zawsze ubezpieczony. Tutaj można to zrobić w mgnieniu oka, dopełnić fotografią… i można odetchnąć z ulgą. Rower jest ubezpieczony od kradzieży!

Aby zakup polis w przyszłości był jeszcze łatwiejszy – warto skorzystać z wbudowanej w aplikacji biblioteki. Pozwala ona zapamiętać zarówno ubezpieczane osoby, jak i sprzęt, który można ubezpieczyć za pośrednictwem platformy: rowery, narty i deski snowboardowe, sprzęt mobilny, rtv i zwierzęta. Jeżeli planujecie regularne korzystanie z ubezpieczeń appU2 – warto mieć tę opcję na uwadze, pozwoli ona skrócić formalności do absolutnego minimum.

Wszystkie najważniejsze informacje zawsze pod ręką. Zarówno przed wykupieniem ubezpieczenia, jak i po

Oferty ubezpieczycieli potrafią porażać zawiłością. W app2U odnajdzie się… absolutnie każdy. Nawigacja w aplikacji jest dziecinnie prosta – przy zakupie ogranicza się do przesuwania kolejnych kart i postępowaniu zgodnie z instrukcjami. Ogromny plus należy się twórcom za jasne wypunktowanie zasad dla każdego z ubezpieczeń (w opisie znajdziemy m.in. informacje o tym jak działa ubezpieczenie, kto może z niego skorzystać, co obejmuje, gdzie działa, kiedy działa, a także podsumowanie wszystkich najważniejszych informacji z nim związanych). Dodawanie kolejnych ubezpieczeń do koszyka jest bardzo łatwe, podobnie zresztą jak finalizacja transakcji. Wszystko robimy z poziomu jednego okienka — za bezpieczeństwo transakcji odpowiada znany i lubiany serwis PayU. Po finalizacji płatności – wszystkie nasze polisy znajdziemy w zakładce Moje konto, na szczycie której widnieje sekcja polisy – są one na wyciągnięcie ręki zawsze, gdy ich potrzebujemy.