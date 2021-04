Apple stale dostosowuje się do rosyjskich wymogów, a i tak zapłaci tam 12 milionów dolarów kary

Apple regularnie powtarza jak ważna jest dla nich prywatność i dbanie o identyczne doświadczenie dla wszystkich użytkowników, nie chcąc iść na żadne ustępstwa. Okazuje się jednak, że pieniądz nie śmierdzi i robienie wyjątków na tak wielkich rynkach jak Chiny czy Rosja jednak wchodzi w grę. Trzeba jednak oddać gigantowi z Cupertino że robi co w jego mocy, by być jak najuczciwszym względem użytkowników (zobacz: Czy Apple sprzedało się Putinowi? To nie takie proste…). Jak w każdym biznesie – chodzi o pieniądze, logicznym więc jest, że Apple (i wszyscy inni producenci technologii) zrobią co w ich mocy by dostosować się do obowiązujących lokalnie przepisów. Czasem im idzie lepiej, czasem gorzej. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że firma będzie musiała zapłacić 12 milionów dolarów kary w Rosji. Za co?