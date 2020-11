Aplikacje ze starych Maców, iPhone oraz iPad na nowych Macbookach

Aplikacje z iPhone i starszych Mac’ów odpalisz na nowym Macbooku

Apple poświęciło temu zagadnieniu stosunkowo mało czasu na konferencji, więc nie znamy szczegółów technicznych, ale wygląda na to, że Apple szykuje sposób, dzięki któremu na nowe Maki nie zabraknie programów. Przede wszystkim, aplikacje napisane na poprzednią generację komputerów będzie można zainstalować na aktualnej generacji. Moje podejrzenie jest takie, że będą one działały w jakimś sposobie emulacji. Jak wydajna będzie to emulacja, nie wiadomo. Wiemy natomiast że na „duże” programy na M1 jeszcze trochę poczekamy, ponieważ np. Photoshop zawita na Maki na ARM dopiero w przyszłym roku. Jednak to nie wszystko, co przygotowało dla nas Apple.