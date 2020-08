Dużą poprawą w stosunku do podstawowej aplikacji są natomiast powiadomienia. Pół roku temu o Windows Twój Telefon pisałem tak:

Jeżeli chodzi o obsługę powiadomień, to jeżeli nie dostanie ona [aplikacja] szybko jakiegoś usprawnienia, to w moim mniemaniu można ją spisać na straty. Dlaczego? (…) W telefonach jest to rozwiązane w taki sposób, że jeżeli klikniemy na powiadomienie, to przenosi nas ono do pełnej konwersacji w aplikacji. W programie Twój Telefon możemy klikać ile chcemy i nie przeniesie nas to nigdzie. Dlatego korzystanie z tego jest raczej mało wygodne.

W przypadku integracji z Galaxy Note powiadomienia z aplikacji Twój Telefon w końcu mają sens. Jeżeli ktoś napisze do nas na czacie, możemy kliknąć w powiadomienie i program otworzy dla nas okno telefonu z programem, z którego ono przyszło. Wciąż jednak jest w tym temacie sporo do zrobienia, ponieważ w przypadku czatu taka akcja jest mało przydatna, gdyż do odpisania nie możemy użyć klawiatury podłączonej do komputera. Jest to jednak krok w bardzo dobrą stronę, pokazujący, że Microsoft rozumie, czego użytkownicy potrzebują w jego aplikacji.

Innymi słowy – Windows Twój Telefon z ciekawego, ale mało użytecznego dodatku stał się pełnoprawną aplikacją z bardzo, bardzo dużym potencjałem.

Jeżeli chcielibyście, bym sprawdził dla was jakąś konkretną funkcję integracji Note 20 z Windows – dajcie znać w komentarzach.