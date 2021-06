Aplikacje z Androida na Windowsie. Fajnie, ale….

Od premiery Windowsa 11 minęło już kilka dni i wszyscy zdążyliśmy już nieco ochłonąć po najważniejszym ogłoszeniu tamtejszej premiery. Od przyszłej wersji Windows będzie w stanie natywnie uruchamiać aplikacje z Androida. Jest to oczywista odpowiedź na to, jak obecnie działa MacOS, pozwalając na bezproblemową współpracę z aplikacjami z iOS. Windows już wcześniej miał protezę tego rozwiązania w postaci aplikacji Windows Twój Telefon. Działo to niestety tak sobie, a głównymi zarzutami była responsywność, stabilność i wygląd aplikacji. Dlatego z otwartymi ramionami witam natywne wsparcie dla aplikacji Androida. Myślę, że wiele osób ucieszy się i chętnie przetestuje nową funkcję. Pytanie tylko: Na ile to jest rzeczywiście przydatne?

Problem 1: dostępność aplikacji

O ile wsparcie dla Androidowych aplikacji będzie, to szczegóły już mniej napawają optymizmem. Przede wszystkim – aplikacje będzie można instalować dzięki partnerstwu pomiędzy Windowsem i Amazonem i ich Appstore. Jest to jednak repozytorium wielokrotnie mniejsze niż Google Play Store . Oczywiście – wszystkie podstawowe aplikacje jak Facebook, Spotify czy Hulu tam są, jednak jestem przekonany, że jeżeli ktoś chciałby wyposażyć się we wszystkie swoje ulubione appki tylko przez sklep Amazona, mógłby się nieprzyjemnie zaskoczyć. Według wyliczeń Google w swoim repozytorium posiada 3.48 miliona programów, podczas gdy Amazon „zaledwie” około 500 tys.