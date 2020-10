Aplikacje x64 w Windows 10 wreszcie zadziałają na procesorach ARM

Aplikacje x64 zadziałają na procesorach ARM

Korzystając z okazji jaką jest premiera drugiej wersji komputera Surface Pro X Microsoft zapowiedział szereg nowości jakie czekają platformę ARM w przyszłości. Chodzi tu między innymi o natywną obsługę większej liczby aplikacji i wprowadzenie wreszcie wsparcia dla programów 64-bitowych. W najnowszym wpisie na blogu Windows szef projektu – Panos Panay, zapowiada, że już w listopadzie zostanie udostępniona aktualizacja Windows 10 dla tzw. insiderów, która wprowadzi na urządzeniach z procesorami ARM wsparcie dla aplikacji x64.

To jeden z największych zarzutów w stronę Surface Pro X i innych tego typu komputerów, bo ograniczenie do emulacji tylko aplikacji 32-bitowych mocno ogranicza liczbę programów, które można uruchomić na takim urządzeniu. Nadal będzie to jednak tylko emulacja i wydajność może pozostawiać nieco do życzenia, ale teraz przynajmniej każdy będzie mógł to sprawdzić. Nie wiadomo jeszcze jednak kiedy rozwiązanie to trafi do oficjalnej wersji systemu Windows, jeśli testy się powiodą to nie powinno to trwać zbyt długo.