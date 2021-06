Co ciekawe, Brand Health Index wg SentiOne wynosi optymistyczne 0,74 (stosunek pozytywnych komentarzy do negatywnych), co stanowi bardzo pozytywny ich wydźwięk, ogólnie rzecz ujmując. Najcześciej komentujemy na Facebooku w okolicach godziny 20:00 we wtorki.

Twitter

Z Twittera korzysta w Polsce 1,35 mln użytkowników, z czego najwięcej stanowią tu mężczyźni – 71,9%, na kobiety przypada 28,1% udziału w ich ogólnej liczbie.

Najpopularniejsze konta na Twitterze są w posiadaniu Karola Paciorka – 177 tys. obserwujących, Krzysztofa Gonciarza – 150 tys. obserwujących i Pawła Tkaczyka – 120 tys. fanów. Grzegorz Marczak zbliża się już do 100 tys. obserwujących, aktualnie ma ponad 92 tys.