Microsoft vs. Apple: 90:2. W Cupertino muszą wziąć się do roboty

Pojawienie się Apple TV+ ruszyło ofertę tej firmy u podstaw, ponieważ jeszcze nigdy wcześniej okrętowi Tima Cooka nie zależało na tym, by dostęp do treści wideo oferowanych przez Apple był tak łatwy na innych platformach i urządzeniach. Sytuacja zmienia się, bo najpierw Tizen na smart TV Samsunga, a później webOS na smart TV LG otrzymały aplikację Apple TV z dostępem do katalogu iTunes oraz Apple TV+. Wszystko po to, by seriale i filmy od Apple i dystrybuowane przez Apple dotarły do jak najszerszego grona odbiorców. Ograniczenie widowni tylko do posiadaczy urządzeń z nadgryzionym jabłkiem na obudowie byłoby kolosalnym błędem.

Wychodzenie na prostą nie jest jednak tak szybkie i łatwe, jak byśmy tego oczekiwali. W grę wchodzą ogromne pieniądze (i być może sympatie), co pokazuje pierwszeństwo pojawienia się aplikacji na telewizorach Samsunga. Pomimo głoszonego na każdym kroku partnerstwa i bliskiej współpracy z Microsoftem, to jednak ta druga firma dostarcza w odpowiedniej oprawie i formie swoje rozwiązania posiadaczom sprzętu od Apple. Cały pakiet Office, komunikatory i inne narzędzia znajdziemy w App Store (iOS i macOS), podczas gdy Sklep Microsoftu świeci pustkami pod tym względem. Kalendarz, notatki czy przypomnienia dostępne są tylko w formie web-aplikacji w oknie przeglądarki, a gdyby z jakiegokolwiek powodu ktoś chciał używać aplikacji pakietu iWork na Windowsie, to również będzie skazany na wersję przeglądarkową.

Jak wspomniałem, przeciek/plotka głosi, że Sklep Microsoft wzbogaci się o nową aplikację od Apple i to już niedługo. Myślę, że może to być jasny sygnał, że kres iTunes dla Windows jest już bliski, a wtedy Apple mogłoby pójść za ciosem i zaoferować posiadaczom iPhone’ów oraz iPadów oraz laptopów z Windowsem coś więcej, niż webowe odpowiedniki swoich aplikacji.