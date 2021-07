Aplikacja YouTube jako druga z 10 miliardami pobrań. Nie zgadniecie, jaka appka jest pierwsza

Pomimo tego, że smartfony to tylko i wyłącznie kawałek elektroniki użytkowej, ich pojawienie się wpłynęło na więcej aspektów ludzkiego życia, niż moglibyśmy sobie kiedykolwiek wyobrazić. Urządzenia te zmieniły sposób w jaki się komunikujemy, kupujemy, przeglądamy sieć, załatwiamy sprawy urzędowe czy, a może – przede wszystkim, konsumujemy multimedia. Jestem przekonany, że gdyby nie smartfony, wiele aplikacji, które dziś stanowią ikony popkultury – Netflix, Spotify czy YouTube – albo nigdy nie zdobyłoby ułamka swojej popularności, albo wręcz nie utrzymałyby się one na rynku. Jaka jest jednak najpopularniejsza aplikacja na smartfony? Cóż, aby odpowiedzieć na to pytanie można odpowiedzieć tylko patrząc na to, jak często dany program został pobrany. I tutaj odpowiedź może być tylko jedna – YouTube.

YouTube znalazł się na smartfonach 10 000 000 000 razy. Więcej, niż jest ludzi na ziemi

Jak wynika z informacji, które podaje sam sklep Google, aplikacja YouTube przekroczyła właśnie 10 miliardów pobrań na smartfony z Androidem. Oczywiście, ze wszystkich programów startujących o miano najpopularniejszych ma on dosyć ułatwione zadanie, ponieważ jest preinstalowany na znacznej większości nowych urządzeń. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli chodzi o używanie, to YouTube zdecydowanie tak czy inaczej jest jedną z najpopularniejszych i najpotrzebniejszych aplikacji na smartfonie.