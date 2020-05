Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG SA:

Cieszy nas, że zdalne kanały obsługi, takie jak aplikacja mobilna, spotykają się z dużym i wciąż rosnącym, zainteresowaniem naszych Klientów. Na naszych oczach dokonuje się prawdziwa rewolucja w relacjach klient-przedsiębiorca, a przejście z tradycyjnych form kontaktu do świata w pełni cyfrowego jest szybsze niż jeszcze niedawno prognozowano.

Do czego najczęściej wykorzystują klienci PGNiG tę aplikację? Jest to przede wszystkim opcja odczytu stanu liczników i dokonanie płatności on-line za dostarczone gaz i energię elektryczną, ale także do zmiany umowy czy sprawdzanie nowych usług.

A oto pełna lista możliwości mBOK PGNiG:

podanie odczytu stanu gazomierza oraz licznika energii elektrycznej,

podgląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach wynikających z realizacji posiadanych umów,

kontrola bieżącego salda płatności,

obsługa płatności elektronicznych wszystkich umów,

wgląd w historię zużycia paliwa gazowego oraz energii elektrycznej,

symulacja rachunku na podstawie podanego stanu gazomierza,

zarządzanie usługą eko-faktura,

otrzymywanie powiadomień PUSH takich jak np. informacja o nowej fakturze,

zapoznanie się z bieżącą ofertą produktową PGNiG OD,

zmianę/uzupełnienie danych w obecnie posiadanej umowie,

wybór nowej grupy taryfowej,

przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty,

zawarcie nowej umowy gazowej 100% online,

przekazanie swoich uwag poprzez formularz kontaktowy.

Niewątpliwe zalety takiej aplikacji, to też dostęp do swojego konta z dowolnego miejsca 24/7/365, brak konieczności udawania się osobistego do BOK-u w sprawach, które można załatwić w aplikacji, no i oczywiście bieżąca kontrola nad wydatkami na prąd czy gaz.

Aplikację mBOK PGNiG można pobrać za darmo z Google Play i App Store.

Źródło: PGNiG.