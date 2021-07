Hakerzy zaatakowali Apex Legends. Dzisiaj już (raczej) nie pogracie

Apex Legends to jedna z najcieplej przyjętych strzelanin ostatnich lat. Gra regularnie gromadzi przed ekranami miliony fanów na całym świecie, ale nie nastawiajcie się na wspólną zabawę z przyjaciółmi w tamtym uniwersum. Trwa właśnie atak hakerski.

Od co najmniej kilku godzin gracze mają problemy z dostępem do gry, a regularnie witają ich komunikaty z wiadomością od hakerów o ocaleniu Titanfall. Marki która została bardzo ciepło przyjęta przez graczy, ale mówi się że EA nie poświęciło jej promocji dostatecznie dużo uwagi. Dlatego też jeden z komunikatów który otrzymują gracze zachęca do odwiedzin strony SaveTitanfall.com. Jak zauważył Kevin Beaumont jest to o tyle ironiczne, że strona… sama narzeka na hacki, od których roi się w Titanfallu. Ups?

A hacker has hacked the popular video game Apex Legends – it now directs them to the website https://t.co/bbA2cBN0sj – which itself is complaining about hackers hacking the video game Titanfall. pic.twitter.com/6VPrW876aA — Kevin Beaumont (@GossiTheDog) July 4, 2021

Same komunikaty to jednak nie koniec efektów ataku. Większość opcji w grze jest zablokowanych, a dołączenie / stworzenie rozgrywki jest niemożliwe. Atak trwa już od kilku godzin i najwyraźniej Electronic Arts nie potrafi się z nim uporać tak szybko, jak wielu by tego oczekiwało. O ile dla nas to po prostu niedziela, to warto przypomnieć że w Stanach Zjednoczonych dzisiaj wielkie narodowe święto, co czyni całość jeszcze bardziej wymownym.

