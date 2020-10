Aparaty w iPhone 12 Pro – wszystko, co warto o nich wiedzieć

iPhone 12 Pro Max dostał również nowy system optycznej stabilizacji. Tym razem nie chodzi o stabilizację obiektywu, ale stabilizację samej matrycy. Wydłużono również czas naświetlania w trybie nocnym, co oczywiście ma dać jeszcze lepsze zdjęcia w nocy.

Apple ProRAW trafi natomiast jeszcze w tym roku do iPhona 12 i iPhona 12 Pro Max. Jak możecie się domyślić, chodzi o zapisywanie w pamięci urządzenia plików RAW z na tyle bogatym zestawem danych, by późniejsza edycja była jeszcze skuteczniejsza i pozwalała zrobić ze zdjęciami więcej niż dotychczas. Brzmi nieźle, szczególnie, że poszczególne informacje, takie jak balans bieli, ostrość czy tony są instrukcjami, a nie informacjami „wklejonymi” do zdjęcia. Apple ProRAW ma trafić do wszystkich czterech aparatów smartfonów. Co też fajne, pliki RAW będzie można edytować nie tylko w programach do obróbki zdjęć, ale również w aplikacji aparatu smartfona. Apple przygotowuje też API, by zewnętrzni producenci aplikacji mogli skorzystać z możliwości rejestracji takich plików.

Zmiany i usprawnienia wprowadzono również w trybie nagrywania wideo. Oczywiście nazwano to „Pro Video”. Tego jestem nawet bardziej ciekawy niż zdjęć, bo możliwości wideo iPhona 11 były imponujące.

Nowe smartfony będą mogły nagrywać wideo z HDR-em w 10-bitach, co ma pozwolić uchwycić aż 700 milionów kolorów, czyli 60 razy więcej niż dotychczas. iPhone 12 Pro będzie też mógł nagrywać filmy w technologii Dolby Vision HDR w rozdzielczości 4K i 60 fpsach. Oczywiście przydaje się tu większa moc procesora Apple Bionic A14. Pokazany na konferencji film robi piorunujące wrażenie i naprawdę ciężko uwierzyć, że taki materiał został nagrany smarfonem. Oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że klip nagrał profesjonalista i w niektórych ujęciach użyto dronów, przez co nabrały jeszcze bardziej filmowego charakteru.