Aparaty to bez wątpienia jedna z najmocniejszych cech nowego Galaxy S21 Ultra 5G

Z wyspy na aparaty zniknął napis Space Zoom 100x, nie znaczy to jednak, że Samsung zrezygnował z tego pomysłu. Powiem więcej – jest wręcz odwrotnie, bo to właśnie ulepszeniom systemu zbliżania kadru poświęcono w tym roku dużo czasu.

Kiedy wejdziecie do aplikacji aparatu, po prawej stronie kadru zobaczycie cztery ikony określające sposób w jaki smartfon będzie widział fotografowany obraz. Dolna ikona to szerokokątny obiektyw, kolejna symbolizuje klasyczny aparat główny, który jest tu bazą do dalszego przybliżania obrazu. Jednak ze wszystkich poziomów możemy korzystać z poszczególnych, predefiniowanych zbliżeń – będą to odpowiednio 0,6x, 1x, 2x, 4x, 10x, 30x i 100x.

Trzecia ikona od dołu to natomiast nowy teleobiektyw oferujący trzykrotne przybliżenie optyczne i mówiąc szczerze, przypadł mi on do gustu najbardziej. To ekwiwalent klasycznego obiektywu 70 mm, oferujący zbliżenie na tyle wygodne w użyciu, że może nie zobaczycie dzięki niemu tego, co dzieje się w oddali, ale pozwoli on na zrobienie bardzo fajnych, plastycznych zdjęć bez odczucia, że telefon wycina jakiś fragment z szerszego obrazka. A to pozwala też przyjemnie bawić się głębią ostrości i nawet w niepozornym kadrze złapać coś ciekawszego niż korzystając z głównego obiektywu.