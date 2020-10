Co potrafi aparat w telefonie za 800 zł? Możecie się zaskoczyć

realme 7

Co więcej, tutaj także mamy wszystkie udogodnienia podstawowego obiektywu. Oznacza to, że autofocus zadba o to, by fotografowany obiekt był ostry, HDR pomoże wydobyć detale z cieni i stonować prześwietlenia, a sztuczna inteligencja dobierze parametry ekspozycji w taki sposób, by fotografowany obiekt wyszedł jak najlepiej.

Po trzecie – zdjęcia portretowe

No dobrze, ale co w przypadku, gdy nie chcemy, by zdjęcie było całkowicie ostre? Co w przypadku, gdy chcemy uzyskać efekt bokeh, rozmywając tło za fotografowaną osobą bądź obiektem. Jak już wspomniałem, możemy do tego wykorzystać tryb manualny, ale jest też dużo prostsza metoda. Już bowiem w tej klasie cenowej mamy aparaty, które pozwalają na zrobienie dobrej jakości zdjęcia portretowego. Wszystko dlatego, że na wyposażeniu mają 2MPix moduł służący tylko do tego. Można oczywiście zarzucać mu niską rozdzielczość, ale trzeba pamiętać, że jego celem nie jest robienie zdjęć, a współpraca z aparatem głównym. Te dwa obiektywy, dzięki temu, że są od siebie nieco odsunięte, mogą tworzyć obraz w trójwymiarze, który służy oprogramowaniu smartfona do tego by determinować, co znajduje się na pierwszym planie, a co jest tylko tłem. O ile 0,3 Mpix, które jest do tego celu stosowane w najtańszych modelach, nie za bardzo sprawdza się w swojej roli, o tyle 2 Mpix potrafi zapewnić naprawdę dobry efekt.

realme 7 Pro

Co więcej, tutaj także mogą pomóc algorytmy sztucznej inteligencji. Jak? Ano nieco „upiększając” portretowaną osobę. Takie elementy jak drobne niedoskonałości skóry czy podkrążone oczy mogliśmy korygować już dawno. Dziś możemy decydować indywidualnie o prawie każdym aspekcie wyglądu – wielkości nosa, oczu, podbródka czy szerokości całej twarzy.

Jak więc widać, dziś telefony kosztujące poniżej 800 zł są w stanie zapewnić jakość zdjęć, którą jeszcze niedawno uznano by za flagową. Wysoką rozdzielczość, dobre kolory i wysokiej klasy obiektywy dziś możemy znaleźć jednak w obiektywach za ułamek kwoty flagowca.

