Sony pokazało nowy, mały i lekki aparat dla videoblogerów ZV-E10

ZV-E10 to pierwszy w rodzinie Sony α aparat do wideoblogów z wymiennymi obiektywami. Podobno zaprojektowano go od podstaw z myślą o vlogerach i trudno tego nie zauważyć – Sony długo wzbraniało się przed w pełni odginanymi ekranami w aparatach, ten sprzęt na szczęście taką funkcję posiada.

Aparat wyposażono w przetwornik obrazu APS-C Exmor CMOS o rozdzielczości 24,2 megapiksela, znajdziemy tu też procesor BIONZ X, który ma zapewnić wysoką jakość obrazu, dużą czułość, szczegółowe odwzorowanie faktur i naturalny efekt bokeh.