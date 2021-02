Subskrypcje w XXI wieku, które działają jak w średniowieczu. Chcesz anulować? Dzwoń!

Okazuje się bowiem, że rywalizujący o miano najbardziej wpływowej, rozpoznawalnej i opiniotwórczej gazety Wall Street Journal, zasadniczo różni się od swojego rywala New York Timesa, w obsłudze klientów. Od kilku lat regularnie opłacam dostęp premium do tej drugiej, a przesyt polskimi treściami (płatnymi i darmowymi) spowodował, że wybrałem drugie anglojęzyczne źródło, za które będę skłonny zapłacić. Wykupienie dostęp nie było żadnym wyzwaniem – nie byłoby dla nikogo, kto korzysta na co dzień z Internetu. Po pewnym czasie zorientowałem się jednak, że nie dysponuję tak dużą ilością wolnego czasu, by pochłaniać taki ogrom produkowanych przez obydwie redakcje treści, więc postanowiłem zrezygnować z subskrypcji WSJ. Wtedy przywitał mnie komunikat:

Cancellations

When can I cancel?

You may change or cancel your subscription at any time. To change or cancel your subscription, please contact Customer Service at +44(0)20 3426 1313. We do not accept cancellations by mail, email, or by any other means.

Żadnego przycisku, żadnego e-maila, tylko telefon

Przecierałem oczy ze zdumienia i czytałem ponownie tę informację na przemian przez około 15 minut, nie wierząc w to, co widzę. WSJ rzeczywiście podał numer telefonu w USA, pod którym mogę wyłączyć subskrypcję, bo w żaden inny cywilizowany sposób moja rezygnacja nie zostanie przyjęta, więc nawet wysyłanie e-maili z wyjaśnieniem nie przyniesie skutku. Wykręcenie tego numeru i rozmowa w języku angielskim nie są dla mnie problemem (choć trzeba się liczyć z kosztami), ale szok, jaki spowodowało takie traktowanie czytelnika, trzyma mnie po dziś dzień. Rozliczenia z firmą oddaloną o tysiące kilometrów w najbardziej nowoczesny z możliwych sposobów, czyli przy użyciu płatności elektronicznych online, nijak przekładają się na resztę wsparcia oferowanego klientowi. Jeśli aż tak bardzo zależy im na zatrzymaniu mnie i moich regularnych wpłat, to może lepiej byłoby mnie zapytać, dlaczego chcę wyłączyć subskrypcję, przedstawić inną ofertę albo skontaktować się ze mną w reakcji na moją decyzję? Mam wrażenie, że zamiast tego zdecydowano się utrudnić za wszelką cenę

Jeden telefon to niedużo, ale o jeden za wiele

Każdego, kogo spotkała ta sytuacja, na pewno zdziwiło to równie mocno, co mnie. I choć podjęcie dodatkowych (choć bezsensownych) działań, by zrezygnować z subskrypcji nie kosztuje aż tak dużo, gdy zestawimy, to z prawdziwymi problemami, to można też wyciągnąć z tego pewną nauczkę. Przed uruchomieniem każdej nowej subskrypcji będę weryfikował, czy równie łatwe jest jej wyłączenie, bo jeśli nie, to moje nastawienie do usługodawcy może od razu zmienić się o 180 stopni.