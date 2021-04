Antywirus w samochodzie? Właściwie, to programy antywirusowe jako takie to już pieśń przeszłości. Dzisiaj mówi się o pakietach bezpieczeństwa spinających kilka rozwiązań w jednym miejscu (firewall, antyphishing, ochrona proaktywna, skaner, ochrona przed kradzieżą). I prawdopodobnie czeka nas coś podobnego w samochodach osobowych. Recenzenci aut za dekadę mogą w swoich analizach uwzględniać również: komfort korzystania z takiego pakietu lub jego efektywność w znajdowaniu problemów.

Czy ktoś już hackuje auta?

Jak na razie dzieje się to w ramach badań grup, które złych zamiarów nie mają. Dojdziemy na pewno jednak do tego, że również przestępcy zabiorą się za tworzenie podobnych rozwiązań. Może nawet już nad nimi majstrują?

Belgijski badacz cyberbezpieczeństwa, Lennert Wouters ujawnił jakiś czas temu kilka lub w zabezpieczeniach pojazdu Tesla Model X oraz pilotach, które służą do bezkluczykowego dostępu do pojazdu. Na desce rozdzielczej maszyny wystarczy odczytać numer identyfikacyjny i zbliżyć się na około 5 metrów do ofiary (na przykład przechodząc obok niej, gdy posiada pilot). Skonstruowany przez Woutersa zestaw do przejmowania kontroli nad pojazdem kosztował go 300 dolarów, można go zmieścić w plecaku i wygenerowanie kodu, który zostanie zaakceptowany przez auto ofiary trwa około 90 sekund. Kolejna luka w zabezpieczeniach pozwalała Woutersowi sparować własny, spreparowany „klucz radiowy” po minucie, gdy przestępca znajduje się w środku. Wtedy wystarczy tylko odjechać.

Na razie mało mówi się o tego typu incydentach, bo zwyczajnie mało kto jeszcze zajmuje się atakowaniem pojazdów – to się nie opłaca. Przyjdzie jednak taki czas, że opłacać się będzie: wtedy producenci aut staną przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Ciekawe, jak będzie to wyglądać w kontekście ich odpowiedzialności za powstanie szkód w wyniku ataku cybernetycznego. Kto będzie wyjaśniał takie sprawy? Czy sądy są gotowe do orzekania w takich sprawach? Postęp rodzi serię kolejnych problemów. Szczerze, to lepiej czuje się w swoim starym, głupim, trującym aucie. Rozwój jednak działa w przypadku ludzi jak powolne gotowanie żaby. Nie obejrzymy się i po prostu będziemy musieli zaakceptować nowe poziomy skomplikowania naszego życia.

Źródło informacji: badanie: „Cyber-Physical Security of Powertrain Systems in Modern Electric Vehicles: Vulnerabilities, Challenges and Future Visions