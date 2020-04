Antutu – krótka historia ze strasznym zakończeniem

Antutu to deweloper odpowiedzialny za stworzenie kilku bardzo popularnych programów pozwalających mierzyć i porównywać prędkość, jaką oferują poszczególne smartfony. Informacja o tym, że aplikacje zostały przez Google usunięte ze sklepu, wywołała ogromne zaskoczenie. Czyżby miała to być kolejna duża aplikacja, która pod pozorem świadczenia jakichś usług podkradała nasze prywatne dane? Informacje, które wypłynęły, nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, natomiast wyraźnie pokazują, jak trudno określić prawdziwe relacje pomiędzy różnymi chińskimi firmami.