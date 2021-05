Z fragmentacją Androida nie jest najlepiej, ale mam wrażenie, że z roku na rok coraz większa liczba producentów nieco dłużej dba o swoje starsze modele smartfonów. Niestety często opóźnienie względem premiery samego systemu jest całkiem spore. Przykładowo OnePlus 7T dostał Androida 11 dopiero kilka tygodni temu, ponad pół roku po premierze tego systemu, a to przecież smartfon, który na rynku jest raptem 1,5 roku. Niestety od wielu lat nic się nie zmieniło i raczej szybko się nie zmieni, choć warto pochwalić Samsunga, który w ostatnich latach mocno przykłada się do tematu aktualizacji i łatek bezpieczeństwa. Nie inaczej będzie w przypadku Androida 12.

Android 12 trafi na kilkadziesiąt modeli Samsunga

Samsung co prawda nie bierze udziału w oficjalnych beta testach Androida 12, nie oznacza to jednak, że nie pracuje nad aktualizacjami dla swoich smartfonów. Co więcej Androida 12 wraz z One UI 4.0 dostanie spore grono smartfonów wprowadzonych do sprzedaży w ostatnich dwóch latach. Lista z pewnością może robić wrażenie, bo nie znajdziemy na niej tylko flagowców, ale również znacznie tańsze modele, które zazwyczaj przez producentów traktowane są po macoszemu.

Samsung Galaxy S:

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note:

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Z / Fold:

Galaxy Fold

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy A:

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy M:

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition

Galaxy M51

Galaxy M31s

Samsung Galaxy F / Xcover:

Galaxy F41

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy Xcover

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover 5

Ponadto aktualizacje do Androida 12 dostanie też kilka modeli tabletów, które debiutowały na rynku w ostatnim czasie. Ich lista jest nieco mniej imponująca, ale i tak myślę, że wielu użytkowników będzie z niej zadowolona:

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active 3

źródło: SamMobile