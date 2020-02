Android i Windows 10? Tak powinno być od dawna. Oto moje ulubione funkcje aplikacji Twój telefon

Synchronizacja schowka pomiędzy Androidem i Windows 10

Najnowsza funkcja aplikacji Twój telefon pozwala na uruchomienie synchronizacji zawartości schowka pomiędzy połączonymi w parę urządzeniami. Dotyczy to tekstu, obrazków oraz plików. Niestety, jeśli nie posiadacie konkretnego modelu smartfona, nie użyjecie wprowadzanej właśnie nowości. Dzięki partnerstwu Microsoftu z Samsungiem, bo specjalny dostęp do schowka wymaga integracji usługi po stronie producenta, na liście znalazły się takie smartfony jak Galaxy S20, Galaxy S20+, and Galaxy Z Flip. Aktualizacja dla starszych urządzeń powinna rozszerzyć listę wspierających nową funkcję.

SMS-y i powiadomienia na komputerze

Podczas pracy na komputerze nie lubię być odrywany od klawiatury przez powiadomienia, na które mogę reagować tylko z poziomu smartfona. W ekosystemie Apple wiadomości SMS czy rozmowy odbierane na komputerze są już standardem, a teraz jest to możliwe dzięki jednej aplikacji na Windows 10. Choć początkowo synchronizacja SMS-ów była nieco zawodna, tak teraz wszystko działa to jak powinno i Twój telefon dodałem do aplikacji startujących razem z systemem. Dzięki temu na komputerze widzę też wszystkie przychodzące powiadomienia – polecane na YouTube filmy czy ważne informacje mogę zignorować nie patrząc nawet na telefon. A wszystko to działa nawet bez wspólnej sieci Wi-Fi.

Rozmowy głosowe na komputerze z Windows 10

W tym podpunkcie obowiązuje ta sama zasada, co powyżej. Odbieranie i prowadzenie rozmów na komputerze, czyli brak potrzeby sięgania po telefon to spore ułatwienie i udogodnienie, do którego używając MacBooka bardzo szybko przywykłem. Nareszcie ta sama czynność jest możliwa na komputerze z Windows 10, który sparowany jest ze smartfonem z Androidem.

Jeśli pracujecie nad dokumentami, arkuszami, stronami internetowymi, grafiką, wideo czy audio, a właściwie wykonujecie jakiekolwiek czynności na komputerze, to częste odrywanie się od nich może być irytujące. Szczególnie, jeśli tylko zerkniecie na ekran, by dowiedzieć się kto dzwoni lub odbierzecie połączenie, by odmówić telemarketerowi udziału w nowej promocji. Wszystko to można zrobić z poziomu komputera, nareszcie.

Zdjęcia i pliki ze smartfona w aplikacji Twój telefon

Istnieje wiele sposobów na to, by mieć dostęp do zdjęć (i różnych pozostałych plików) ze smartfona na komputerze. Jeden z nich to korzystanie z usługi Zdjęcia Google, by w chmurze robiona była kopia zapasowa wszystkich zdjęć i grafik, zaś do wszelkiego rodzaju plików można zaprzęgnąć inne usługi jak Dysk Google, OneDrive, Dropbox i wiele pozostałych. Odpowiednia aplikacja na komputerze pobiera je na dysk, więc nie ma nawet żadnej potrzeby lokalizowania ich i pobierania z chmury, bo czekają na nas na dysku. To jednak powoduje, że czasem przesyłane są dane, z których wcale nie będziemy korzystać. Innym sposobem jest każdorazowe przesyłanie plików używając innych narzędzi, w tym nawet komunikatorów czy e-maila.

Alternatywą jest aplikacja Twój telefon, która umożliwia pobranie z pamięci telefonu konkretnych plików, które przeglądamy nie naruszając żadnej struktury ani nie zużywając transferu danych (co jest istotne, jeśli nie korzystamy z Wi-Fi). W wielu sytuacjach jest to całkiem przydatne, a na pewno bardzo wygodne.

Aplikację Twój telefon pobierzecie z Google Play oraz Sklepu Microsoft.