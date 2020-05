Nadal czekamy na nową wersję Android TV

Android TV to bardzo ciekawa platforma. Byłem jej zagorzałym fanem, podobnie jak i urządzeń, na których pracuje. W pewnym momencie wydawało się, że tacy producenci jak Sony czy Philips dokonali najlepszego wyboru z możliwych stawiając na uniwersalną i wszechstronną platformę, ale rozwiązanie Google trapiło (i nadal trapi) zbyt wiele problemów. Początkowo były to kłopoty z wydajnością i stabilnością. Nie brakowało problemów z kompatybilnością aplikacji, a także aktualizacjami samego systemu, które były wdrażane z opóźnieniem. Nie każda z tych sytuacji dotyczyła wszystkich urządzeń od każdego z producentów, ale Android TV ma za sobą nieciekawy okres.

Polecamy: Android TV na telewizorach i przystawkach. Czy warto?

Od pewnego czasu jest już znacznie lepiej, o czym świadczą chociażby słowa Kamila, według którego Android TV na najnowszym telewizorze od Xiaomi sprawdza się jak należy (dodatkowo z nakładką producenta). Wierzę, że na nowszych modelach już tak dużych kłopotów nie ma, ale to wcale nie oznacza, że system zażegnał wszystkie problemy. Spoglądając na to, co dzieje się z najnowszą wersją Android TV, nad którą od ponad roku pracuje Google, trudno mi wierzyć w rychłe szczęśliwe zakończenie.

Nowy interfejs Google Play oraz szybkie subskrypcje na Android TV

Podczas zeszłorocznego Google I/O ujrzeliśmy nowy interfejs sklepu, z którego już można korzystać. Nie została jednak udostępniona inna z nowości, a mianowicie tak zwane szybkie subskrypcje. Dzięki nim użytkownicy mają możliwość instalacji aplikacji z jednoczesną aktywacją darmowego okresu próbnego lub płatnej usługi, która będzie rozliczana przez system płatności na koncie Google. Nie zostało jednak ujawnione w jakich aplikacjach już ta usługa działa i w jakich dopiero się pojawi. Zarządzanie subskrypcjami i metodami płatności nadal dostępny jest tylko w przeglądarce oraz na urządzeniach mobilnych, ale taka zmiana pozwoliłaby znacznie szybciej skorzystać z niektórych usług.

Nie trudno też dostrzec w tej funkcji odpowiedzi na oferty Amazonu i Apple – w nich znalazły się kanały, czyli subskrypcje usług VOD, do których dostęp wykupuje się poprzez platformy danej z firm, dzięki czemu na przykład katalogi seriali i filmów są agregowane w jednym miejscu.

Źródło: Android Police.