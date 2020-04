Masz smartfona z Androidem? Te triki i sztuczki musisz znać

Spodobały Wam się materiały o sztuczkach i trikach dla iPhona, które przygotował Bartek. Co więcej, zachęciliście go w komentarzach, by nagrał podobny materiał o systemie Android. Bo nie jest przecież tak, że producenci tego systemu nie wiedzą jak lub nie chcą stworzyć ciekawych, intuicyjnych funkcji. Jednak tak, jak w przypadku iOS nie wszystko jest zawsze jasne i nie każdy o nich wie. Mamy nadzieję, że dzięki temu materiałowi dowiecie się choć jednej fajnej ciekawostki odnośnie użytkowania sytemu Android i wprowadzicie którąś z tych sztuczek do swojej codzienności.