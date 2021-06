Nie wyobrażasz sobie przesiadki na iOS/Androida? To lepiej popracuj nad wyobraźnią

Każdy, kto czyta blogi i portale technologiczne od jakiegoś czasu, zna pewnie posty pod tytułem: „Po X latach przesiadłem się na iOS/Androida – oto moje przemyślenia”. Oczywiście – każdy z tych postów wnosi „coś”, ponieważ każdy autor podchodzi do tematu nieco inaczej i w nieco inny sposób używa swojego urządzenia, ale nie da się też ukryć, że wszystkie takie posty wpadają do szeroko pojętej kategorii „wojenki systemów operacyjnych”. Czy chcemy, czy nie – żyjemy w świecie w którym każdy brand chce się afiszować jako lifestyle’owy i same marki wbijają swoim konsumentom do głowy, że jeżeli kupujesz ich produkt, to jesteś „jakiś”. To bardzo mocno oddziałuje na psychikę użytkowników. W przypadku komputerów wystarczy porównać stereotypy na temat użytkowników sprzętu macOS, Windowsa i Linuxa, by zobaczyć, jak bardzo sam fakt korzystania z danego systemu operacyjnego jest w stanie spolaryzować nasze myślenie o kimś. W przypadku Androida i iOS jest jeszcze gorzej. Jeżeli nie wierzycie, przeczytajcie komentarze pod wpisami porównującymi te systemy – aż ciężko uwierzyć, że współczesny totemizm i narracja „jeżeli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam” są w stanie dotyczyć kwestii tak błahej jak to, kto używa jakiego systemu operacyjnego i z jakiego smartfona korzysta.

Android i iOS nie wyznaczają, jakim jesteś człowiekiem

Jeżeli wierzyć osobom piszącym komentarze, także na Antywebie, osoby używające iOS to bezmyślne owieczki, które przepłacają za sprzęt 3- albo i 4-krotnie, tylko po to, aby później musieć dokupić do niego ładowarkę. Oprócz tego są to technologiczni troglodyci, którzy z własnej woli wybierają coś, co jest dużo uboższe w funkcje tylko i wyłącznie dla świętego logo na pleckach. Z drugiej strony mamy zarzuty w stosunku do posiadaczy Androidów, którym telefony musza obowiązkowo „skrzypieć”, lagować i nie nadawać się do użytku. „Nie stać cię na Apple” także żyje i ma się dobrze. No i oczywiście – takie rzeczy jak brak wsparcia czy śledzenie przez Google również jest podawane jako powód, że to jednak posiadacze Androida są technologicznie niedokształceni. No i, oczywiście, żadna ze stron nie wyobraża sobie używania sprzętu z przeciwległego obozu.