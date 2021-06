Chcesz się rozłączyć z Wi-Fi? Android 12 ma na ten temat inne zdanie

Rolą smartfonów jest ułatwianie nam życie, szczególnie jeżeli chodzi o codzienne czynności. Dziś mało kto zamawia taksówkę, jedzenie czy kuriera przez telefon – są od tego aplikacje. Jednak smartfony, żeby serwować swoim użytkownikom jak najwyższy poziom komfortu, często robią wiele rzeczy same, bez naszego udziału. Tak jest chociażby w przypadku ustalania daty i godziny, otwierania niektórych aplikacji (np. automatyczne otwieranie aplikacji banku przy płatnościach) czy przechowywania w pamięci smartfonu urządzeń bluetooth w celu łatwiejszego połączenia się. Co jakiś czas jednak twórcy oprogramowania idą w tym „ułatwianiu życia” nieco za daleko, sprawiając, że smartfony przestają się zachowywać tak, jakby życzyli sobie tego użytkownicy. Tak było m.in. w przypadku iPhone’ów w których kliknięcie na włączoną ikonę bluetooth nie wyłączało dziąłania funkcji a tylko rozłączało parowanie z urządzeniem. Android 12 może mieć niestety podobny problem w przypadku Wi-Fi.

Android 12 utrudnia wyłączenie Wi-Fi. Dlaczego?

Do tej porty w przypadku prawie każdego Androida mogliśmy rozłączyć się z Wi-Fi ściągając z górnego paska belkę powiadomień i klikając w ikonkę sieci. Tak było też w pierwszych betach Androida 12.Pomimo kompletnego przemodelowania panelu ustawień, koło ikony Wi-Fi dalej widniał „X”, pozwalający wyłączył Wi-Fi kompletnie . Jednak w wersji Beta 2.1 ten przycisk został usunięty i zastąpiła go ikona trybika, który przenosi użytkownika do panelu ustawień sieci. Jeżeli ta funkcja zostanie w tej formie w Androidzie 12 będzie to oznaczało, że użytkownicy nie będą mogli szybko włączać i wyłączać Wi-Fi tak jak wcześniej.