Android 12 pozwoli Wam pokolorować nawet zewnętrzne aplikacje

Jedną z kluczowych zmian interfejsów mobilnych systemów operacyjnych było wprowadzenie trybu ciemnego. Używam go nagminnie, podoba mi się dużo bardziej i wierzę, że lepiej wpływa na czas pracy smartfona na jednym ładowaniu. W smartfonach Pixel, Google wprowadziło możliwość zmiany niektórych akcentów kolorystycznych, choć jest to mocno ograniczone do konkretnych miejsc interfejsu smartfona.

Jeśli wierzyć 9to5Google, Android 12 zrobi małą rewolucję w temacie kolorów systemu operacyjnego i wprowadzi motywy kolorystyczne, pozwalając również na ich dostosowanie i edycję.

Podstawowy kolor który wybierzemy będzie się pojawiał na przykład w szybkim menu ustawień wyciąganym z górnej krawędzi ekranu. Miałoby to wyglądać tak (pamiętajcie jednak, że to wizualizacja, a nie faktyczny zrzut ekranu). Tematy kolorystyczne miałyby również działać na zewnętrzne aplikacje zainstalowane na smartfonie, o ile oczywiście ich producent wprowadzi możliwość współpracy z kolorowymi tematami.

Fajnym bajerem może się okazać automatyczne dostosowywanie koloru interfejsu po zmianie tapety. System miałby przeanalizować kolorystykę nowego obrazka na pulpicie i odpowiednio dostosować do niego barwy systemu.

Chcielibyście zobaczyć taką funkcję w Androidzie 12?

grafika

źródło