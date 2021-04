Zauważono ponadto pewne zmiany dotyczące prywatności. W systemie pojawią się nowe monity dotyczące schowka ostrzegające jeśli jakaś aplikacja uzyskuje dostęp do skopiowanych tam danych. Google pracuje również nad rozszerzeniem uprawnień do powiadomień, co ma pozwolić na kontrolowanie jak duży dostęp dostaje aplikacja do tak zwanej usługi nasłuchiwania powiadomień. Wskazywane jest tu Android Auto, które przekazuje powiadomienia na ekran samochodu i w nowej wersji systemu będziemy mieli możliwość ustawienia, które z nich się tam pojawią oraz w jaki sposób będą dublowane (na przykład wszystkie w czasie rzeczywistym, tylko dotyczące konwersacji lub ciche). Google dodało też nowe okno z ustawieniami dostępu do danych lokalizacji, co powinno dać jaśniejszy wgląd na sposób, w jaki aplikacja wykorzystuje te dane.

Nie wiadomo kiedy znalezione przez XDA zmiany pojawią się w testowej wersji Androida 12, co potwierdzi lub wykluczy ich faktyczną implementację do systemu. Możliwe, że amerykańska firma trzyma je w tajemnicy i chce o nich opowiedzieć na Google I/O, które zaplanowano na 18-20 maja. Wtedy też najprawdopodobniej pojawi się pierwsza konsumencka beta Androida 12. Będziecie ją instalować?

źródło