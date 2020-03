Specyfikacja AMD Ryzen 4000 U i H

Co prawda pierwsze informacje na temat nowych APU dostaliśmy już w lutym, ale to dzisiaj mamy oficjalną premierę i AMD podało też pełną specyfikację, łącznie z finalnym taktowaniem dla poszczególnych układów. To powinna być premiera sprzętowa, ale przez pandemię koronawirusa dostawy notebooków z nowymi procesorami mogą się trochę opóźnić. Wróćmy jednak do samych procesorów. Na rynek trafi początkowo 5 układów z serii U, których TDP zostało ustalone na 15W. W najmocniejszej odmianie Ryzen 7 4800U mamy do dyspozycji 8 rdzeni i obsługę 16 wątków, a także 8 jednostek obliczeniowych (CU) Vega. Wysokie jest także taktowanie, to nawet 4,2 GHz w trybie boost dla procesora i 1750 MHz dla układu graficznego. Model 4700U ma tylko nieco niższe zegary i nie obsługuje wielowątkowości. Analogicznie jest z Ryzenem 5 4600U i 4500U, które mają 6 rdzeni i wreszcie Ryzenem 3 4300U, który ma tylko 4 rdzenie. Dokładna specyfikacja jest w tabelce poniżej.