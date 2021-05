AMD AM5 z obsługą DDR5

AMD z pewnością można pochwalić za to, że nie żongluje podstawkami pod procesory tak jak Intel i teoretycznie na raz kupionej płycie głównej pozwala na montaż kilku generacji procesorów. Nie zawsze jest z tym co prawda tak różowo, ale z pewnością jest to bardziej pro-konsumenckie podejście. Kiedyś jednak trzeba tę podstawkę zmienić i ten czas nadchodzi wielkimi krokami. Nie jest to zresztą bezpodstawne, bo na horyzoncie widać już nowe technologie, które wymagają znacznych zmian w konstrukcji procesorów. Mowa chociażby o pamięciach DDR5, które w przyszłym roku powoli zaczną zastępować standard DDR4.

Między innymi z tej okazji AMD zamierza zamienić podstawkę AM4 na AM5, która będzie się znacząco różniła od dotychczasowych rozwiązań tego producenta. Po pierwsze podobno ma to być podstawka typu LGA (Land Grid Aray), a nie PGA (Pin Grid Aray) jak to do tej pory. Oznacza to, że podobnie jak to Intel zrobił kilka dobrych lat temu, piny będą montowane na płycie głównej, a procesory będą od spodu praktycznie płaskie. Zachowane mają być jednak ich dotychczasowe rozmiary 40×40 mm. Poza tym AM5 aka LGA-1718 będzie też podstawką obsługującą dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 oraz standard PCIe 4.0.

AM5 😏

– LGA-1718

– Dual-channel DDR5

– PCI-e 4.0

– 600 series chipset — ExecutableFix (@ExecuFix) May 22, 2021

Ta ostatnia kwestia jest nieco zaskakująca, bo Intel zamierza w przyszłym roku wprowadzić już wsparcie dla PCIe 5.0 i DDR5 na platformie Alder Lake-S. Co więcej może to zrobić nawet szybciej niż AMD, bo na podstawkę AM5 szykowane są procesory AMD Ryzen 7000, których debiut planowany jest na koniec 2022 roku. Będą to układy bazujące na architekturze Zen4 oraz litografii 5 nm. Więcej informacji pojawi się zapewne w najbliższych miesiącach, a może nawet tygodniach bo AMD szykuje się do premiery nowych produktów już podczas nadchodzących targów Computex, które rozpoczynają się 1 czerwca.