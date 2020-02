Ambient Mode, czyli smartfon jak ekran Google Home Hub

Google zapowiedziało funkcję Ambient Mode dla swojego asystenta jeszcze podczas zeszłorocznych targów IFA. Teoretycznie może być ona wspierana przez wszystkie urządzenia, które posiadają Androida w wersji 8.0 lub wyższej, ale w praktyce wiele zależy od konkretnego producenta. Początkowo było to tylko kilka smartfonów Nokii oraz tabletów Lenovo. W listopadzie do listy producentów obsługujących tę funkcję dołączyło Xiaomi wraz z kilkoma swoimi modelami oraz Sony. Co ciekawe do tej pory nie jest on dostępny na smartfonach Google Pixel, ale teraz trafi za to na modele produkowane przez firmę OnePlus.

Ten popularny chiński producent zapowiedział w zeszłym tygodniu, że Ambient Mode dostępny będzie na wszystkich modelach smartfonów począwszy od wersji 3 z 2016 roku. Tym samym funkcja ta powinna trafić do znacznej większości użytkowników smartfonów OnePlus. U mnie pojawiła się już w połowie zeszłego tygodnia, a z informacji przekazanych przez przedstawicieli firmy wynika, że będzie pojawiała się stopniowo. Nie zdziwcie się zatem jak któregoś dnia po podpięciu telefonu do ładowarki otrzymacie powiadomienie o możliwości włączenia Ambient Mode. Wygląda to mniej więcej tak jak na obrazkach poniżej.