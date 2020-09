Amazon.pl może pojawić się jeszcze przed Black Friday

O wejściu sklepu Amazona do Polski mówi się już od dłuższego czasu. Wciąż nie posiadamy rodzimej witryny, nadal jesteśmy przekierowywani na Amazon.de i musimy cierpliwie czekać na oficjalne ruchy giganta. Do ostatecznych rozmów między Pocztą Polską a Amazonem miało dojść w kwietniu. Całość jednak została przesunięta przez globalną pandemię, koronawirus popsuł również te plany. Nasza poczta miałaby przygotować odrębną linię do obsługi zamówień właśnie z tej platformy. Amazon szczyci się przecież błyskawicznymi dostawami, którym musielibyśmy sprostać.

E-sklepu jeszcze nie mamy, ale sam Amazon rozgościł się w naszym kraju już kilka lat temu. Trudno nie przetrwać dnia bez zauważenia w sieci czy w większych miastach reklamy zachęcającej do pracowania u tego giganta. Pojawienie się tego gracza na rynku e-commerce na pewno wywoła sporą burzę. E-Bay nigdy nie urósł w Polsce do roli mocnego przeciwnika Allegro. W kraju wciąż na popularności zyskuje Aliexpress, a sam Amazon na pewno ma w rękawie przygotowanych wystarczająco dużo asów, aby nie dać się zamieść pod dywan. O Allegro jest ostatnio głośniej, bo właśnie zmierza na giełdę. Jak poradzi sobie po pojawieniu się e-sklepu Amazona?

Poczta Polska nie ma silnej pozycji pod względem rynku paczek w naszym kraju. Ścisła współpraca z Amazonem byłaby szansą na zwiększenie udziału. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że Amazon faktycznie stanie się poważną konkurencją wobec Allegro, możemy jednak już teraz przypuszczać, że współpraca ze światowym gigantem mogłaby się przełożyć na poprawę wyników biznesowych poczty. Być może współpraca pomoże również podbudować wizerunek poczty, która mimo swojej popularności nie cieszy się największą na świecie miłością klientów.

Źródło: DGP