Fenomenalny Amazon Prime Video w promocji dla klientów Play

VOD niektórym nigdy dość. Play zaczął rozdawać dostęp do jednego z lepszych - do Amazon Primve Video.

Nowi, jak i obecni abonenci przedłużający umowę, w cenie abonamentu otrzymują sześciomiesięczny dostęp do nowej usługi Amazon Prime Video. Platforma Amazon Prime Video to jeden z najpopularniejszych na świecie serwisów VOD. Zawsze zasmuca mnie myśl, że w Polsce jest wyjątkowo niepopularna. Kryje się na niej cała masa perełek m.in. Wspaniała Pani Maisel, The Boys, Transparent, Fleabag, czy The Grand Tour – show z Jeremym Clarksonem, Richardem, Hammondem i Jamesem Mayem w rolach głównych.

Promocyjna oferta Amazon Prime Video i Play

Po upłynięciu 6 miesięcy klienci wciąż będą mogli korzystać z serwisu. Abonament wyniesie jedyne 25 złotych miesięcznie, a opłacać go będzie można wraz z rachunkiem Play. Z usługi można zrezygnować w dowolnym momencie. Cena obejmuje wszystkie dostępne treści serwisu, także te w jakości 4K. Amazon Prime. Z konta można korzystać na trzech różnych urządzeniach jednocześnie.

Dostęp do serwisu można aktywować w każdym salonie PLAY, na infolinii w przypadku umów zawieranych telefonicznie oraz w e-shopie przy samodzielnych zakupach internetowych. Po otrzymaniu wiadomości SMS z linkiem aktywacyjnym, użytkownik ma 30 dni na założenie konta w Amazon Prime Video. Podczas zakładania konta klient nie jest zobowiązany do podania numeru karty kredytowej, domyślnie, po okresie promocyjnym, jest uruchamiana płatność za usługę z rachunkiem Play. Oferta dostępna jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

PLAY współpracuje z trzema największymi na serwisami VOD: Amazon Prime Video, HBO GO oraz Netflix. Dla klientów to oczywiście bardzo wygodne. Każdy fan filmów i seriali na każdym z tych VOD znajdzie coś dla siebie. Dla tych, którzy lubią poświęcać rozrywce sporo czasu, bezproblemowa staje się opcja wygodnego zarządzania subskrypcjami na każdym z tych VOD. Nic tylko siedzieć i oglądać.

Źródło: Play