Oto jak oszukać system Amazon… wieszając telefon na drzewie

Systemy informatyczne mają to do siebie, że w swoim działaniu są często bardzo bezwzględne. Jeżeli nie mówimy o takich rzeczach jak sieci neuronowe, to jeżeli przed danym systemem postawimy określone wcześniej informacje wejściowe, możemy spodziewać się konkretnego wyniku. Często nie trzeba nawet wiedzieć, jak działa dany system, by móc skorzystać ze sposobów na jego obejście, bądź też – używać specjalnych technik, które przybliżają nas do uzyskania takiego wyniku jaki byśmy chcieli. Nic więc dziwnego, że co jakiś czas słyszymy o akcjach takich, jak sztuczne tworzenie korków za pomocą wózka z telefonami czy granie w Pokemon GO z 64 smartfonami. Obejście systemu, na który wpadli kierowcy Amazon Flex nie tylko jest jednak błyskotliwy, ale też – pozwala im więcej zarobić.

Smartfony na drzewach, czyli jak kierowcy „oszukują” Amazon

Amazon ma w swoich ofertach wiele opcji dostawy, z czego najsłynniejsze są te w opcji Prime, gdzie kupujący otrzymuje zamówienie następnego, bądź jeszcze tego samego dnia. Dla kupujących jest to korzyść, ponieważ mogą w ten sposób zrobić np. zakupy spożywcze on-line, a dla kierowców – dodatkowy zarobek, ponieważ zamówienia Prime to dla nich 15 dolarów prosto do kieszeni. Nic więc dziwnego, że takie zamówienia są przez osoby pracujące dla firmy rozchwytywane. Odkryli oni, że Amazona w przypadku przydzielania zamówień „z dostawą tego samego dnia” kieruje się bardzo prostymi wytycznymi. Większe szanse na przydzielenie takiej dostawy mają kierowcy, którzy akurat będą znajdować się blisko miejsca odbioru. To logiczne, bo dzięki temu mogą oni szybciej dotrzeć na miejsce i do klienta.