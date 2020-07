Amazon Prime Video za darmo od T-Mobile – ruszyła fantastyczna promocja!

1. lipca ruszyła promocja, w której klienci T-Mobile mają możliwość skorzystania z darmowego 30-dniowego dostępu do VOD od Amazon. Amazon Prime Video od T-Mobile. A to oznacza, że przed kolejne 30 dni będziecie mogli cieszyć się stale rosnącą biblioteką filmów i seriali udostępnionych w popularnym serwisie. Dodatkowo, jeśli zdecydujecie się na przedłużenie dostępu, miesięczne koszty Amazon Prime Video, w wysokości 26 zł doliczone zostaną do Waszego rachunku — bez konieczności dokonywania osobnych płatności.

A co czeka na Was w Amazon Prime Video? Jest tego całkiem sporo. Do wyboru macie np. „The Grand Tour Presents: Seamen” z Jeremym Clarksonem, Richardem Hammondem i Jamesem May’em, „Star Trek: Picard”, „Upload”, czy „Homecoming” i „Little Fires Everywhere” — te dwa znalazły się na naszej liście 20 najlepszych seriali 2020, które warto obejrzeć. W katalogu znajdziecie też znane popularne seriale, takie jak, „Modern Love”, „The Boys”, „Tom Clancy’s Jack Ryan”, czy „Wspaniała Panią Maisel”. Do tego masa świetnych filmów i mniej znanych tytułów, które czekają na odkrycie.

Jak skorzystać z darmowego, 30-dniowego dostępu do Amazon Prime Video od T-Mobile?

To bardzo proste. Wystarczy być klientem indywidualnym posiadającym jedną z taryf T, internet mobilny z taryfą T-DATA lub internet domowy. Aktywacja darmowego, 30-dniowego dostępu do Amazon Prime Video odbywa się poprzez aplikację Mój T-Mobile, serwis MiBOA lub dzwoniąc na infolinię. Jeśli przed upływem tego okresu promocyjnego zrezygnujecie z usługi, nie poniesie dodatkowych opłat. Po upływie 30 dni usługa automatycznie przedłuży się na kolejne 30 dni, a jej koszt będzie wynosił 26 zł miesięcznie. Warto więc pamiętać o jej wyłączeniu, jeśli nie będziecie zainteresowani dalszym korzystaniem. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie na oficjalnych stronach T-Mobile.

A co z klientami biznesowymi? Oni niestety nie mają możliwości skorzystania z oferty. T-Mobile podkreśla, że promocja skierowana jest wyłącznie do użytkowników indywidualnych.