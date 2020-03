Amazon Prime Video wprowadzi profile użytkowników. Oby jak najszybciej

Właściciel konta będzie mógł utworzyć aż 6 profili. Oczywiście nie zabraknie opcji ustawienia profilu dla dzieci, który będzie miał ograniczone możliwości przeglądania serwisu. Najmłodsi będą mieli zablokowane materiały przeznaczone dla widzów dorosłych – podobnie jak jest to zrobione na Netfliksie. Jedynym minusem w stosunku do Netfliksa może okazać się brak możliwości wybrania avatarów, ale czy to faktycznie jest aż tak istotne? Nowa funkcja powoli wchodzi do kolejnych krajów. Nie jest jeszcze dostępna w Polsce, ale spodziewamy się jej jak najszybciej. Osobiście nie mogę się doczekać, aż zmiana wejdzie i będę mogła z niej skorzystać. Zdecydowani uprzyjemni to korzystanie z serwisu.

W sezonie 3. zabrakło pazura, ale Wspaniała pani Maisel to wciąż fenomenalny serial. Recenzja

Niestety, Amazon Prime Video dołączył do platform VOD, które zdecydowały się na ograniczenia związane z panującą pandemią. Prime Video ograniczyło jakość materiałów dostępnych w swojej ofercie. Nie podzielili się jednak żadnymi konkretnymi danymi technicznymi, które opisywałyby, na jak duży spadek powinni przygotować się użytkownicy. Brakuje nam więc informacji, na podstawie których moglibyśmy wysnuć jakieś prawdziwe wnioski. Trudno powiedzieć, czy faktycznie zauważymy różnicę. Najgłośniejszą sprawą było oczywiście zmniejszenie jakości przez Netflix. Wielu użytkowników komentuje jednak, że nie dostrzegają praktycznie żadnego spadku jakości. Pomimo niższej o około 25% jakości obrazu, rozdzielczość materiałów pozostaje niezmieniona. Prawdopodobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku oglądania produkcji na Amazon Prime Video.

