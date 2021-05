Amazon ruszył z nowym, darmowym, VOD. Czym jest Amazon miniTV?

To jednak dopiero początki — z czasem Amazon miniTV ma pojawić się także na iOS, a także możliwy będzie do niej dostęp w przeglądarce. Na tę chwilę firma nie mówi nic na temat tego, czy swoje nowe VOD udostępni na innych urządzeniach. Nic nie wiemy na temat chociażby aplikacji dla telewizorów, które – co by nie mówić – wydają się najbardziej naturalnym miejscem dla wszelkiej maści platform VOD. Patrząc jednak na listę dostępnych tam obecnie produkcji, widać gołym okiem że Amazon MiniTV jest usługą stworzoną z myślą o rynku indyjskim. Na starcie dostępne są tam programy z najrozmaitszych kategorii, wszystkie jednak mają wspólny mianownik — to typowo lokalne treści tworzone z udziałem tamtejszych sław. Lista produkcji już teraz nie wygląda źle, ale we wpisie z ogłoszeniem nowej usługi czytamy, że w najbliższych miesiącach można spodziewać się kolejnych pakietów nowości.

Darmowe VOD na smartfony od Amazona – chcielibyście lokalny odpowiednik miniTV?

Z jednej strony – od przybytku głowa nie boli, a dodatkowe usługi w których interesujące nas treści możemy znaleźć za darmo to miły dodatek do obecnego pakietu usług. Z drugiej… to kolejne rozmienianie się na drobne — i ostatecznie pewnie też większa fragmentyzacja rynku. W przypadku Amazona który ma już płatne, multiplatformowe, VOD idealnym rozwiązaniem wydaje się udostępnianie treści z reklamami w miniTV, przy jednoczesnym upychaniu ich w bibliotece Prime Video, gdzie płacący użytkownicy mają dostęp z wielu urządzeń i bez konieczności oglądania spotów reklamowych. Takie rozwiązanie chętnie przyjąłbym także i u nas — chociaż mogłoby to być trudne, biorąc pod uwagę że lokalnych treści w VOD Amazonu póki co nie uświadczymy zbyt wielu — już nie mówiąc o tym, że żadna nie powstała na zlecenie Amazonu.