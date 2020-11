Z Amazonu wprost do Paczkomatu InPost. Nowa opcja wysyłki u giganta e-commerce

Paczkomaty rosną w siłę. Z każdym miesiącem pojawia się ich coraz więcej — i w ogóle mnie to nie dziwi. To zdecydowanie najwygodniejsza opcja wysyłki, nie musimy wypatrywać kuriera, nie musimy stać w kolejce na poczcie. Idziemy i — kiedy wszystko działa jak należy — w dogodnej dla nas porze odbieramy przesyłkę, otwierając skrytkę z poziomu aplikacji: bez kolejki. Jako że z zakupami Amazonu zawsze mam przeboje (ostatnio chcąc uniknąć problemów z kurierem przekierowałem paczkę do punktu odbioru, mój pech jednak nie zna granic i przez ponad 24 godziny system nie działał i nie mogłem jej odebrać) – bardzo cieszą mnie wieści o nowej metodzie odbioru: Paczkomatach InPost.

Zakupy z Amazonu do Paczkomatów InPost. Mapa punktów odbioru już dostępna, ale (u mnie) jeszcze nie działają

Jak informuje Puls Biznesu, zakupy z niemieckiego Amazona można już zamawiać do Paczkomatów. Sprawdziłem to – i faktycznie, opcja wyszukiwania punktów odbioru jest już dostępna w Amazon.de. Wygląda jednak na to, że nie wszystko działa jeszcze jak należy — bo niezależnie od adresu, nie udało mi się jeszcze żadnego wybrać jako opcji dla zamówienia. Jak to wygląda w praktyce można podejrzeć poniżej: