Amazon czy Allegro – gdzie robimy częściej zakupy (ankieta)

Podobnie nie uświadczyłem już problemów z zamawianiem do Paczkomatów. Pozostaje jednak najważniejsza kwestia, czyli ceny. To również sprawdziłem we wpisie – Porównanie cen produktów sprzedawanych przez oficjalne sklepy Amazon.pl i Allegro.pl.

Już przy pierwszym porównywanym wtedy produkcie widać, że na Allegro można znaleźć po takim czasie jeszcze tańszą wersję – u góry cena marcowa, na dole dzisiejsza.

Czego nie można powiedzieć o Amazon.pl. Ten sam produkt nadal jest tańszy od ceny bazowej, ale dziś jest droższy niż był w marcu.

Podobnie na Allegro jest z ceną kolejnego smartfona, którego sprawdzałem w marcu – Realme 6, po trzech miesiącach jego cena obniżyła się na Allegro.

Z kolei na Amazon.pl znajdziemy tego samego smartfona, którego cena „trzyma” ten sam poziom, co w marcu. Niemniej na Amazon.pl jest on tańszy nadal niż na Allegro.pl, mimo znacznej obniżki.

W przypadku słuchawek Jabra Evolve 20 cena w obu przypadkach poszła w górę. Na Allegro zdrożały o 30 zł.

Natomiast na Amazon.pl o ponad 35 zł. Prawdopodobnie więc i na Allegro.pl i na Amazon.pl obowiązywała wcześniej dość atrakcyjna promocja na ten model.

Z laptopów do porównania braliśmy Microsoft Surface Pro 7, którego cena na Allegro.pl podskoczyła o ponad 30 zł.

Na Amazon.pl ten sam model podrożał aż o ponad 1,5 tys. zł.

Porównanie Allegro.pl vs Amazon.pl Marzec 2021 vs Maj 2021 Cena w marcu Cena w maju Różnica Smartfon CAT S42 Allegro 1 047,90 zł 949,90 zł -98,00 zł Smartfon CAT S42 Amazon 998,00 zł 1 006,00 zł 8,00 zł Różnica 49,90 zł -56,10 zł Smartfon Realme 6 Allegro 1 090,75 zł 949,99 zł -140,76 zł Smartfon Realme 6 Amazon 899,00 zł 899,00 zł 0,00 zł Różnica 191,75 zł 50,99 zł Słuchawki Jabra Evolve 20 Allegro 179,00 zł 209,00 zł 30,00 zł Słuchawki Jabra Evolve 20 Amazon 165,78 zł 201,36 zł 35,58 zł Różnica 13,22 zł 7,64 zł Laptop Surface Pro 7 Allegro 4 261,08 zł 4 295,00 zł 33,92 zł Laptop Surface Pro 7 Amazon 4 704,76 zł 6 249,00 zł 1 544,24 zł Różnica -443,68 zł -1 954,00 zł

Jak widać w podsumowaniu, różnie z tymi cenami jest na Allegro i Amazon. Drastyczna różnica występuje raczej tylko w droższych urządzeniach, które taniej kupimy na Allegro, a które to bardziej odporne jest na znaczne wahania cen.

A co Wy o tym myślicie i jakie wybory dokonujecie aktualnie, jeśli chodzi o te platformy sprzedażowe? Zapraszam po odpowiedź do naszej ankiety.