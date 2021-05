Amazon obniża ceny, by zrównać się z Apple. Czy konkurencja zrobi to samo?

Nie oni pierwsi, nie ostatni?

Może jestem w błędzie i to po prostu kwestia obserwacji pewnej bańki, ale… trudno mi sobie wyobrazić, by plany z wysoką jakością dźwięku stały się standardem i migracja „zwykłych” użytkowników Spotify odbywałaby się masowo. Wydaje się to być absolutnie niemożliwe, przede wszystkim dlatego, że miłośników muzyki dysponującym odpowiednim sprzętem który pozwoliłby im docenić wszystkie niuanse jest stosunkowo niewiele. A nawet wśród nich chętnych zapłacić znacznie więcej (w usłudze TIDAL mowa o 100% większej kwocie)będzie co najwyżej garstka. Spotify wydaje się być nie do pokonania w kategorii streamingu muzyki, ale… tak naprawdę nie wiadomo, ile z tego sukcesu to współdzielone konta. Więc bez wyjątkowych okazji cenowych, zaserwowanie droższego planu może być trudniejsze, niż ktokolwiek mógłby oczekiwać. Tym bardziej, że przecież Apple kusi swoich użytkowników dodatkowymi usługami w obrębie planu Apple One. Tam za 24,99 zł miesięcznie poza dostępem do streamingu muzyki otrzymają otrzymują jeszcze wstęp do świata gier Apple Arcade, filmów seriali Apple TV+ oraz 50 GB miejsca w chmurze iCloud. Jako że mówimy o abonamencie kosztującym 5 złotych więcej niż Spotify Premium, to… przy potencjalnych podwyżkach, by otrzymać dostęp do wyższej jakości (co Apple Music zaoferuje bez dodatkowych opłat) — nie wróżę Spotify HiFi ogromnego sukcesu.

