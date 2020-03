Mi akurat drugi sezon aktorskiego serialu Modyfikowany Węgiel oglądało się przyjemnie, ale jednocześnie żałowałem, że tak bardzo ugrzeczniono to uniwersum i spłycono opowieść, która zbyt mocno pachniała tanim romansidłem. Świat był jednak bardziej krytyczny i druga część serialu spotkała się z dość negatywnym odbiorem. To bardzo kiepski grunt pod wypuszczenie animowanego filmu na Netflix, ale trzeba pamiętać, że ta decyzja zapadła wcześniej, zanim jeszcze pojawiły się negatywne recenzje drugiego sezonu. I co ciekawe, anime wypadło zdecydowanie lepiej, więc nawet jeśli totalnie nie spodobał Wam się Modyfikowany Węgiel w drugim sezonie, to dajcie szansę Altered Carbon: Resleeved, nie będziecie żałować.

Quellcrista Falconer zginęła, ale w animacji nie zobaczymy jak bardzo przeżywa to zmieniający powłoki Takesi Kovacs. I to zdecydowanie na plus, bo gdyby wałkowano ten motyw tak jak w serialu, to pewnie wyłączyłbym film po kilkunastu minutach. Powiem więcej, wątek pojawi się tylko przez chwilę i nie ma dla animowanej opowieści większego znaczenia. Wydarzenia rzucą nas rok po śmierci emisariuszki, ale trzeba tu zaznaczyć, że nie musicie wcale obejrzeć nawet jednego odcinka aktorskiego serialu by dobrze bawić się przy anime. Bo choć dostajemy tu tego samego głównego bohatera i jedną z jego większych życiowych tragedii, to twórcy postarali się, by nieznajomość świata nie wpływała na odbiór animacji.