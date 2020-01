Pierwszy sezon Modyfikowanego węgla (Altered Carbon), serialu będącego luźną adaptacją książki o tym samym tytule, wywołał spore poruszenie. Cieszył się też sporą popularnością, więc tylko kwestią czasu było kiedy powstanie drugi sezon, tym bardziej, że materiału nie brakuje. I teraz po 2 latach milczenia, Netflix właśnie podał datę premiery.

Takeshi Kovacs wróci 27 lutego 2020

Po blisko roku od ostatniej aktualizacji, twitterowe konto Altered Carbon ponownie ożyło. Z najnowszego wpisu i krótkiego wideo dowiadujemy się, że drugi sezon serialu Netfliksa zadebiutuje już za nieco ponad miesiąc, 27 lutego 2020. To małe zaskoczenie, bo o ile było wiadomo, że drugi sezon powstaje, to do tej pory Netflix nic na temat daty premiery nie wspominał. Pierwszy sezon, w którym główną rolę zagrał Joel Kinnaman miał premierę na początku lutego 2018 roku, więc kontynuacja pojawi się niemal dokładnie 2 lata później. Nie znamy jeszcze zarysu fabuły, ale można oczekiwać, że będzie opierała się na drugiej książce Richarda Morgana pod tytułem Upadłe Anioły.

Akcja Modyfikowanego węgla ma miejsce w dalekiej przyszłości, w roku 2384, kiedy to ludzie nie są przywiązani do swoich ciał. Ich świadomość została sprowadzona do małego „stosu korowego”, który można przenosić między ciałami i praktycznie żyć wiecznie. Dlatego też nikogo kto zna książki Richarda Morgana nie zdziwi fakt, że obsada w nowym sezonie jest całkowicie inna. Głównego bohatera, którym jest Takeshi Kovacs, zagra tym razem Anthony Mackie. W serialu zobaczymy też kilka innych, całkiem nowych twarzy, które możecie zobaczyć na poniższych wideo opublikowanym niemal rok temu.

New Sleeves incoming—and some popular models back in stock. #AlteredCarbon pic.twitter.com/L6quSIA0vQ — Altered Carbon (@AltCarb) February 22, 2019

O czym będzie drugi sezon Modyfikowanego węgla?

Jeśli nie czytaliście książek i nie chcecie nic wiedzieć na temat fabuły drugiego sezonu, to polecam przestać w tej chwili czytać ten tekst. Nie mamy oczywiście pewności, że drugi sezon będzie bazował na powieści Upadłe anioły, ale byłoby to całkiem logiczne. Akcja tej historii ma miejsce około 30 lat po wydarzeniach z Modyfikowanego węgla. Takeshi Kovacs jest najemnikiem, który zostaje wynajęty do poszukiwania marsjańskiego artefaktu. Oczywiście jak to zwykle bywa, nie wszystko idzie zgodnie z planem i nasz bohater będzie musiał zmierzyć się z wieloma przeciwnikami aby osiągnąć swój cel, którym jest starożytny marsjański statek.

Tak, druga część powieści science-fiction w dużym stopniu skupia się na wymarłej cywilizacji marsjańskiej, która zostawiła po sobie wiele zaawansowanych urządzeń i tak na prawdę nie wiadomo co się z nią stało. Dla miłośników tego typu science-fiction, drugi sezon zapowiada się wybitnie. W mojej osobistej opinii, druga część trylogii Takeshi Kovacs’a jest znacznie ciekawsza niż pierwsza i cieszę się, że do premiery został tylko miesiąc, bo już nie mogę doczekać. Miejmy nadzieję, że niedługo zobaczymy chociaż jakiś trailer :-). Macie też czas aby nadrobić pierwszy sezon, choć dla samej fabuły nie ma on wielkiego znaczenia, drugi sezon to całkowicie inna historia.