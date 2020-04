Drugi miesiąc darmowego Allegro Smart

„Kupowanie przez Internet jest najprostszą i najwygodniejszą metodą robienia zakupów w obecnej sytuacji. Żeby zapewnić szeroki dostęp do produktów i bezpieczniejsze zakupy udostępniliśmy wszystkim Polakom darmowy miesięczny pakiet Allegro Smart!. Do tej pory w ramach tej akcji klienci zaoszczędzili ponad 86 milionów złotych na kosztach dostawy. Czujemy się społecznie odpowiedzialni, by wspierać Polaków w obecnej wyjątkowej sytuacji, dlatego przedłużamy naszą akcję o kolejny miesiąc. W ten sposób będziemy nadal wspierać tych, którzy ze względu na obecną sytuację przestrzegają zasad dystansu społecznego. Inicjatywa jest nadal finansowana przez Allegro” – powiedział François Nuyts, prezes Allegro.

Skorzystać z aktywacji darmowego Allegro Smart możemy do 18 maja — to data, do której możemy uruchomić usługę. Jeżeli pierwszy darmowy miesiąc więc wam się skończył — i nie planujecie póki co zakupów, możecie odwlec aktywację kolejnego. Jeżeli zrobicie to do 18. maja — będziecie mogli cieszyć się nielimitowaną darmową dostawą w ramach Allegro Smart aż do 18 czerwca! Szczegóły i formalności dopełnicie na specjalnie przygotowanej podstronie.

Źródło: informacja prasowa