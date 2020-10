Allegro Smart Student to usługa, która się po prostu opłaca

Wiem, że zabrzmi to dla wielu was śmiesznie, ale książki zawsze lubiłem kupować osobiście. W ogóle sporo rzeczy lubiłem kupować samemu w sklepie. Jednak dobrze mieć kontakt z niektórymi produktami zanim wyda się na nie ciężko zarobione pieniądze. Nie jest to taka trudna i męcząca wyprawa, jak wielu się wydaje, szczególnie biorąc pod uwagę, że i tak codziennie jestem w ruchu — a raczej byłem. Jednak z wiadomych przyczyn stało się to dużo bardziej skomplikowane i przerzuciłem się na online jak chyba wszyscy obecnie. Problem w tym, że kiedy chcemy kupić coś niszowego lub coś, co nie jest do zamówienia w dużych sklepach internetowych to w wielu wypadkach obsługa czy same doświadczenia ze sklepem nie stoją na wysokim poziomie. Dlatego postanowiłem poszukać innego rozwiązania.

Allegro mocno się zmieniło

Przyznam, że długi czas nie kupowałem nic na Allegro i wiele rzeczy, które są tam zapewne od dawna, były dla mnie nowością. Od kilku miesięcy moje nawyki zakupowe mocno się zmieniły i obecnie poszukiwanie produktu zaczynam właśnie od tego miejsca.

Sprawa jest prosta: otrzymuje spójny interfejs, duży wybór sklepów, szeroką ofertę, prostą obsługę, a przede wszystkim filtr, który pozwala mi wyszukać te sklepy, które dostarczą mi produkty tego samego dnia, a w najgorszym wypadku następnego.

Okazało się, że przerzuciłem się tak mocno na zakupy na Allegro, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem był zakup Allegro Smart! i powiem Wam szczerze, że na razie uważam to za bardzo dobrą decyzję. Jest to o tyle ważne, że przed zakupem tego produktu broniłem się jakiś czas. O ile dostrzegałem logikę i korzyści z niego płynące, o tyle ilość rzeczy zamawianych z tego portalu rzeczy nie była tak duża, żeby to miało znamiona sensu.

No dobra, ale po co ten przydługawy wstęp? Po to, żeby opowiedzieć Wam o nowej ofercie największej platformy e-commerce w Polsce, jaką jest Allegro Smart! Student, czyli specjalnym produkcie kierowanym — jak sama nazwa wskazuje — do studentów.