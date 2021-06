Podróbki to plaga e-sklepów. Jak radzi sobie z nimi Allegro?

Patrząc na to, że karty kupiło ponad 100 osób, postanowiłem użyć tego przykładu w rozmowie z rzecznikiem Allegro, pytając, jak wygląda egzekwowanie ich polityki w praktyce. Warto tu porównać to, co robi Allegro do innego rynkowego giganta – Amazona – i jego praktyk. Serwis bowiem zniszczył ostatnio dwa miliony podróbek, które zostały wysłane do jego magazynów. Zapytałem więc rzecznika Allegro, jak sytuacja wygląda u nich, podając rzeczone karty jako przykład.

Krzysztof Rojek: Jak do tej pory wyglądało egzekwowanie polityki Allegro względem sprzedawców wystawiających takie towary? Widać, że niektórzy z nich cieszą się sporym zainteresowaniem, co oznacza, że ich produkty nie są usuwane.

Marcin Gruszka, rzecznik Allegro: Może Pana zaskoczę, ale kiedy przeczytałem ten raport to wynika z niego, że robimy dokładnie to samo [co Amazon]. Jeżeli czegoś nie robimy to wynika to z dwóch powodów. Mamy inny model biznesowy i nie jesteśmy globalnym gigantem (Allegro zatrudnia ok 2500 osób w tej chwili a w raporcie mowa, że 1000 osób sprawdza oferty).

Inny model biznesowy? Na Allegro sklep własny Allegro to tylko mniej więcej 1% oferty. Reszta to 3P czyli sprzedawcy najwięksi, średni i ci najmniejsi. Na Amazonie sklep własny w zależności od rynku od 30 do nawet ponad 50%. Reszta to sprzedawcy i raczej nie średni i nie mali. To ważne bo w sklepie Allegro nie znajdzie Pan produktu wzbudzającego wątpliwości.